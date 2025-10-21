مصدر يكشف عن اسماء المجرمين الذين قاموا باغتيال الشهيد صفاء المشهداني

كشف مصدر مطلع عن اسماء المجرمين الذين قاموا باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات القادمة الشهيد صفاء المشهداني

وقال المصدر ان اسماء المتهمين بقضية اغتيال صفاء المشهداني هم: مصطفى الدليمي وحسين الجنابي وعبد الله المشهداني وعمر المشهداني وعلاء المشهداني

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم ان قوة امنية قامت بتنفيذ عملية نوعية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص من المشتبه بتورطهم في اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وأضاف أن "المعتقلين جرى نقلهم إلى جهة تحقيق مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتوصل إلى الملابسات الكاملة للجريمة".