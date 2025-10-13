دون اعلان مسبق او دعوة رسمية .. السوداني يغادر الى قمة شرم الشيخ

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توجه الأخير الى مصر للمشاركة بقمة شرم الشيخ التي سيحضرها ترامب والمتعلقة بخطة إيقاف حرب غزة وفرض السلام.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجه إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة".

وجاء هذا الإعلان مفاجئًا حيث لم يسبق ان يتم الإعلان او الكشف عن مشاركة العراق في القمة او توجيه دعوة من مصر او من الولايات المتحدة الى العراق للحضور في القمة التي سيحضرها رؤساء اكثر من 20 دولة، فيما يترأس القمة بشكل مشترك كل من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن غير المعلوم ما اذا كان السوداني سيلتقي بالرئيس الأمريكي ترامب على هامش القمة، مع استمرار التساؤلات عن طبيعة العلاقة بين العراق وأميركا وسبب عدم زيارة السوداني لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي حتى الان.