الحشد يعلن القبض على قيادي في حزب البعث: تورط بجرائم بشعة ويحاول زرع الفتن

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، القبض على المدعو عبد الرزاق حسج عودة أحد القياديين البارزين في حزب البعث المحظور.

وذكر بيان لهيئة الحشد، "في إطار المهام الوطنية الملقاة على عاتقها، وضمن سعيها المتواصل لحماية أمن المواطنين وكشف فلول البعث البائد، وبناءً على توجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني من قبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، نفذت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي عملية نوعية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عبد الرزاق حسج عوده، أحد القياديين البارزين في حزب البعث المحظور، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأسابيع".

وأضاف البيان، "المدعو أعلاه كان عنصرًا فاعلًا في الأجهزة القمعية للنظام المباد، وتورط بارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا، من بينها المشاركة في إعدام عدد من الأبرياء، بينهم أربعة أشقاء، كما ثبت انخراطه في أنشطة محظورة وتمس أمن الدولة، إلى جانب ارتباطه بـ أمين سر قيادة الحزب البائد، واستمراره في التواصل مع عناصر بعثية تنشط في الخفاء لزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة".

وأوضح، "إن هذا الإنجاز يؤكد يقظة أجهزتنا الاستخبارية، ويعد رسالة واضحة لكل من يحاول إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، أو يراهن على عودة خطاب البعث المظلم من جديد".

وأتم البيان، "وإذ نعلن للرأي العام عن هذا العمل الوطني، فإننا ندعو ذوي الضحايا والمتضررين إلى التوجه نحو المؤسسات القضائية المختصة لتقديم الشكاوى الرسمية بحق هذا المجرم، تمهيدًا لمحاكمته أمام الجهات المختصة لينال العقاب العادل الذي يستحقه".