الأخبار

الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد وإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 3 مليارات


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بصدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمُوظَّفةٍ في مصرف الرشيد / الإدارة العامَّة، وإلزامها بردّ مبلغ ( ٣,٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينارٍ.

وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابيّ الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة المُختصّة بقضايا النزاهة بحقّ المُدانة الهاربة (فائزة فائق عبد المجيد) عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مُنوّهةً بإلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموالها البالغة (١,٦١٣,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إضافة إلى غرامةٍ تعادل تلك القيمة"، وفق بيان رسمي ورد لـ السومرية نيوز.

وأوضحت إنَّه "بعد الاطلاع على الأدلة الثبوتيَّة بهذه القضيَّة، قرَّرت المحكمة إدانة المُتَّهمة لثبوت مُقصريَّـتها، وأصدرت بموجب ذلك قرارها الذي تضمَّن عدم إطلاق سراحها؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
