الأخبار

وزارة الإعمار تعلن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية


 

 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية، فيما بينت أن مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق المخطط، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "المشروع القادم سيكون مشروع مجسر الطلائع ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية بعد افتتاح ساحة النسور، وسيتم إنجازه بالكامل في شهر تشرين الأول القادم من هذا العام"، لافتاً إلى أنه "سيتم كذلك إنجاز مشروع جسر الصرافية الثاني، وهو أحد مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، خلال هذا العام بعد أن تم افتتاح فقرتين منه، وهي مجسر الصرافية ومجسر براثا".

كما أضاف الصفار، أن "مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق ما مخطط له، وهو مشروع ضخم بأطوال تصل الى 7720 متراً، ويضم عدة فقرات بدءاً من حديقة شهداء الكرادة، حيث تم إكمال إنشاء الجسر الموازي لشارع أبو نؤاس والذي يمتد الى الجسر المعلق بطول 1950 متراً".

وتابع أن "الجزء الآخر للجسر الموازي ممتد من الجسر المعلق الى بناية البنك المركزي الجديدة بطول أكثر من 800 متر، ثم يعبر نهر دجلة بجسر يمتد الى جزيرة الأعراس بطول 520 متراً، ومن ثم مجسر يعبر طريق القادسية السريع ويصل الى مقتربات ساحة النسور بطول 825 متراً، مع انشاء مقتربات للصعود والنزول من والى سريع القادسية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
