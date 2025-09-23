وزارة الإعمار تعلن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية، فيما بينت أن مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق المخطط، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "المشروع القادم سيكون مشروع مجسر الطلائع ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية بعد افتتاح ساحة النسور، وسيتم إنجازه بالكامل في شهر تشرين الأول القادم من هذا العام"، لافتاً إلى أنه "سيتم كذلك إنجاز مشروع جسر الصرافية الثاني، وهو أحد مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، خلال هذا العام بعد أن تم افتتاح فقرتين منه، وهي مجسر الصرافية ومجسر براثا".

كما أضاف الصفار، أن "مشروع تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني يسير وفق ما مخطط له، وهو مشروع ضخم بأطوال تصل الى 7720 متراً، ويضم عدة فقرات بدءاً من حديقة شهداء الكرادة، حيث تم إكمال إنشاء الجسر الموازي لشارع أبو نؤاس والذي يمتد الى الجسر المعلق بطول 1950 متراً".

وتابع أن "الجزء الآخر للجسر الموازي ممتد من الجسر المعلق الى بناية البنك المركزي الجديدة بطول أكثر من 800 متر، ثم يعبر نهر دجلة بجسر يمتد الى جزيرة الأعراس بطول 520 متراً، ومن ثم مجسر يعبر طريق القادسية السريع ويصل الى مقتربات ساحة النسور بطول 825 متراً، مع انشاء مقتربات للصعود والنزول من والى سريع القادسية".