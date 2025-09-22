العراق يدعو لتحرك دولي لوقف النار في غزة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، أن موقف بغداد يقوم على دعم الشعب الفلسطيني، ورحّب بأي خطوة دولية تعزز هذا الدعم، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره مؤشراً على رفض معاناة الفلسطينيين المستمرة.

وشدد الوزير بتصريحات صحفية، على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً دولياً مشتركاً لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في غزة، فضلاً عن وضع حد لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية.

كما أكد أن العراق يرى في تكثيف الضغط الدولي الطريق الأنجع لتغيير الواقع على الأرض ودعم صمود الفلسطينيين.