الشيخ همام حمودي يثمن المواقف الثابتة لفنزويلا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني


ثمن رئيس المجلس اﻷعلى اﻹسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، المواقف الثابتة لفنزويلا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني والتوحش الصهيوني، حيث ذكر بيان لمكتب الشيخ همام حمودي، إن "رئيس المجلس اﻷعلى اﻹسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، استقبل سفير فنزويلا في العراق أورتورو انيبال راميريز، وبحثا تطورات الساحة الدولية وتداعياتها، وأهمية تنسيق المواقف، وسبل تعزيز علاقات البلدين".

كما أوضح البيان، أنه وخلال اللقاء، ثمن الشيخ حمودي "المواقف الثابتة لفنزويلا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، والتوحش الصهيوني"، مؤكدا "أهمية تعريف الشعوب بعدوها الحقيقي، وفضح زيف الشعارات الغربية، وسياسة الاستعلاء والغطرسة التي تمارس اليوم"، مشددا في الوقت نفسه على أن "السلام لا يمكن أن يفرض بالعنف والعقوبات الاقتصادية، بل باحترام سيادة الدول وحق شعوبها بالحياة الكريمة".

فيما أعرب الشيخ حمودي عن "حرصه على تفعيل الدبلوماسية الشعبية، بما يعزز العلاقات بين الشعبين ومصالح البلدين".

