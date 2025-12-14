أكثر من 50% من القوى السنية تدعم مرشحاً من تحالف العزم لرئاسة البرلمان

أكد مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني السني، الأحد، أن أكثر من 50% من القوى السنية تدعم التوجه نحو ترشيح شخصية من تحالف العزم لتولي منصب رئيس مجلس النواب.

وقال المصدر إن “الحوارات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين ممثلي المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوى السنية بمختلف عناوينها، أظهرت وجود دعم واضح لتولي أحد مرشحي تحالف العزم رئاسة مجلس النواب، ولا سيما مثنى السامرائي”.

وأضاف أن “نسبة الدعم تجاوزت 50%، بالتوازي مع مؤشرات قوية تعكس عدم الرغبة بعودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “السامرائي لم يحسم حتى الآن قراره بشأن تولي المنصب، وسط توقعات بطرح بديل من داخل تحالفه، في ظل وجود ثلاثة أسماء لم يُعلن عنها حتى الآن”.

وأشار إلى أن “القوى السنية في مجملها لا تميل إلى عودة الحلبوسي لأسباب متعددة، يضاف إلى ذلك وجود فيتو كردي على توليه المنصب، ما يجعل عودته صعبة ومعقدة”، مؤكداً أن “تحالف العزم يُعد الأقرب حالياً لنيل رئاسة مجلس النواب في حال حُسم التوافق النهائي”