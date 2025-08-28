مديرية المرور العامة: جميع المركبات مشمولة بتسجيل المخالفات بضمنها الحاملة للوحات كردستان

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، شمول جميع السيارات بتسجيل المخالفات بما فيها حاملة لوحات اقليم كردستان، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر محمد للوكالة الرسمية، إن "سيارات اقليم كردستان مشمولة بتسجيل المخالفات المرورية في بغداد وبقية المحافظات عن طريق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، بالتالي هذه مركبات عراقية وتسير على ارض شوارعنا وتمتثل للقانون".

كما أضاف أن "هناك تبادلا للمعلومات ما بين مركبات بغداد وبقية المحافظات، وكذلك مع المرور في إقليم كردستان عن طريق شعبة المتابعة والارتباط في مقر مديرية المرور العامة".