دائرة صحة دهوك توجه تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم

وجهت المديرية العامة لصحة محافظة دهوك، اليوم الخميس، تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "على خلفية تسجيل أكثر من 100 حالة تسمم غذائي في أحد مطاعم دهوك يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت المديرية العامة لصحة المحافظة عن إصدار تعليمات جديدة موجهة إلى المطاعم، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الغذائية والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث".

كما اوضحت أن "التعليمات تنص على منع تقديم خلطات المايونيز المطعمة والمصنعة داخل المطعم بكافة أشكالها، كما يمنع تقديم الخضراوات الورقية منعاً باتاً مثل الخس، اللهانة، والكرفس"، مشيرة إلى "السماح بتقديم الطماطم، الخيار، الليمون، والبصل فقط، على أن تُغسل جيداً وتعقم عن طريق (برمنغنات بوتاسيوم، الخل، الملح) قبل التحضير".

وأضافت أن "التعليمات تنص على إلزام جميع العاملين بارتداء الزي الخاص بالعمل (غطاء الراس، الكفوف)، ومنع إعادة تسخين أو تقديم الطعام القديم تحت أي ظرف"، لافتة إلى "ضرورة تجفيف الأطباق والأواني بعد غسلها، ووضع الخل على جميع طاولات الطعام".