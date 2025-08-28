الأخبار

دائرة صحة دهوك توجه تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم


 

وجهت المديرية العامة لصحة محافظة دهوك، اليوم الخميس، تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "على خلفية تسجيل أكثر من 100 حالة تسمم غذائي في أحد مطاعم دهوك يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت المديرية العامة لصحة المحافظة عن إصدار تعليمات جديدة موجهة إلى المطاعم، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الغذائية والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث".

كما اوضحت أن "التعليمات تنص على منع تقديم خلطات المايونيز المطعمة والمصنعة داخل المطعم بكافة أشكالها، كما يمنع تقديم الخضراوات الورقية منعاً باتاً مثل الخس، اللهانة، والكرفس"، مشيرة إلى "السماح بتقديم الطماطم، الخيار، الليمون، والبصل فقط، على أن تُغسل جيداً وتعقم عن طريق (برمنغنات بوتاسيوم، الخل، الملح) قبل التحضير".

وأضافت أن "التعليمات تنص على إلزام جميع العاملين بارتداء الزي الخاص بالعمل (غطاء الراس، الكفوف)، ومنع إعادة تسخين أو تقديم الطعام القديم تحت أي ظرف"، لافتة إلى "ضرورة تجفيف الأطباق والأواني بعد غسلها، ووضع الخل على جميع طاولات الطعام".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يصل إلى مدينة سامراء المقدسة
فريق الطاقة المتجددة: العراق سيشهد ثورة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية
وزارة التجارة: إطلاق خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً قريباً
نائب رئيس البرلمان يبحث مع المحكمة الاتحادية حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل
مديرية المرور العامة: جميع المركبات مشمولة بتسجيل المخالفات بضمنها الحاملة للوحات كردستان
دائرة صحة دهوك توجه تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم
وزارة الاتصالات: جدولة لاطفاء أبراج الواي فاي بالكامل
رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفو خاص عن مواطن عربي
وزارة التعليم العالي: إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية
وزارة الثقافة: خطة من 6 محاور لرفع مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك