تفكيك شبكات إجرامية للمخدرات بالتعاون مع السويد

كشف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الأربعاء، عن تنسيق مشترك مع السلطات السويدية لتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب وترويج المخدرات، حيث ذكر المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، علي ضياء للوكالة الرسمية، "هناك تعاون مشترك مع الجانب السويدي في ملفات تتعلق بمكافحة المخدرات"، مبينا ان "السلطات العراقية وبالتنسيق مع السويد تمكنت من تفكيك أكثر من شبكة إجرامية".

كما لفت الى ان "الجميع على اطلاع بالجريمة التي وقعت في منطقة العامرية، والتي نفذها شخص سويدي، فيما ضمت العصابة أفراداً عراقيين حاصلين على الجنسية السويدية".

وأضاف ان "القضية ما زالت قيد النظر في المحاكم المختصة، وسيجري الكشف عن خيوطها كونها مرتبطة بأكثر من شبكة، مع استمرار التعاون مع الجانب السويدي بهذا الشأن"، موضحا ان "المتهم السويدي سيحاكم داخل العراق بعد إلقاء القبض عليه، لكون الجرائم ارتكبت على الأراضي العراقية، مع إمكانية ورود طلبات مساعدة قانونية من الجانب السويدي لتزويد العراق بالمعلومات المتوفرة لديهم لدعم القضية".