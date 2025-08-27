فريق التواصل الحكومي: توزيع 1000 منظومة للطاقة الشمسية بين الأسر المتعففة مجاناً

صرّح فريق التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، عن توزيع 1000 منظومة للطاقة الشمسية بين الأسر المتعففة مجاناً، حيث ذكر رئيس فريق التواصل الحكومي، عمار منعم، في بيان، إن "فريق التواصل الحكومي، أشرف على تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة توزيع (1000) منظومة للطاقة الشمسية بين الأسر المتعففة مجاناً والمنضوين ضمن قاعدة بيانات شبكة الحماية الاجتماعية في عدد من المناطق كمرحلة أولى".

وأضاف، أن "المنظومات قد تبرعت بها شركة (الرضا) مع عملية نصبها، علماً أن الفريق يتكفل بنقل المنظومات من المخازن الى الدور المستهدفة".

فيما لفت الى أن "المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمتعففة والحد من معاناتها جراء عدم استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من خلال توفير مصدر بديل للطاقة يتميز بالاستدامة والملاءمة البيئية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر".