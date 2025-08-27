الأخبار

حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 40، الأنبار 41، السليمانية وأربيل 42، بغداد ونينوى وكركوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 43، ديالى وبابل والنجف الأشرف 44، واسط والديوانية والمثنى 45، ذي قار 46، وميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من البلاد إلى (20-30) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8) كم".

كما أشار إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً في عموم العراق، ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار خلال النهار في بعض الأماكن، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، ومدى الرؤية (6-8) كم، وفي الغبار (4-6) كم".

فيما بيّن، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار خلال النهار في بعض الأماكن، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم العراق، ومدى الرؤية (6-8) كم، وفي الغبار (4-6) كم".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
