حالة الطقس: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تصاعد الغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 40، الأنبار 41، السليمانية وأربيل 42، بغداد ونينوى وكركوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 43، ديالى وبابل والنجف الأشرف 44، واسط والديوانية والمثنى 45، ذي قار 46، وميسان والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من البلاد إلى (20-30) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8) كم".

كما أشار إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً في عموم العراق، ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار خلال النهار في بعض الأماكن، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، ومدى الرؤية (6-8) كم، وفي الغبار (4-6) كم".

فيما بيّن، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20) كم/س مُسببة تصاعداً للغبار خلال النهار في بعض الأماكن، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم العراق، ومدى الرؤية (6-8) كم، وفي الغبار (4-6) كم".