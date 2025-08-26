هيئة النزاهة: ضبط متهم بمعاملات أراضٍ حكومية بقيمة 5 مليارات بالبصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط متهم متلبس بحيازة معاملات تعاقدية تخص أراضٍ عائدة للدولة، تُقدَّر قيمتها بـ(5) مليارات دينار في محافظة البصرة، حيث ذكر بيان للهيئة ، أن"فريقاً مُؤلَّفاً من ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّف يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة والزبير بالجرم المشهود وبحوزته معاملات وطلبات أصليَّة تخصُّ مُواطنين يرومون التعاقد بطرقٍ غير قانونيَّةٍ على أراضٍ زراعيَّةٍ بمئات الدوانم تابعةٍ للدولة"، لافتةً إلى أنَّ"القيمة التقديريَّـة للأراضي التي تمَّ التقديم عليها بموجب تلك المعاملات تصل إلى (5,000,000,000) خمسة مليارات دينار، مُبيّـنةً أنَّ المعاملات التي وُجِدَتْ في منزل المُتَّهم تعود إلى مُواطنين ليس له أيَّة صلةٍ قانونيَّةٍ بهم".

كما أضافت الهيئة، أن"الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مبالغ ماليَّةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وبطاقات دفعٍ إلكترونيٍّ ومعاملاتٍ أصليَّةٍ لمُواطنين خاصَّة باستئجار قطع أراضٍ زراعيَّةٍ، إضافةً إلى ضبط أجهزة كمبيوتر عائدةٍ لمُديريَّة الزراعة، وختمٍ أصليٍّ يعود لأحد مكاتب الهندسة الأهليَّة وأقراصٍ تحتوي على مقاطعاتٍ زراعيَّةٍ ومُرتسماتٍ أصليَّةٍ وهاردات تحتوي على معلوماتٍ خاصَّةٍ بالأراضي الزراعيَّـة في منزل المُتَّهم.".

وتابعت الهيئة، أنَّه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة، استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم.