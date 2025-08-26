وزارة  التربية: إقبال كبير على التخصصات الجديدة في التعليم المهني، من ضمنها الأمن السيبراني

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالاً كبيراً على التخصصات الجديدة في التعليم المهني، ومن ضمنها الأمن السيبراني، حيث ذكر وكيل وزارة التربية مهدي العوادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية تمضي نحو التوجهات العالمية للتعليم المهني والتقني وحتى الاكاديمي، وحضرنا الكثير من المؤتمرات، وخصوصاً المؤتمرات الأخيرة في لندن والاسسكوا في سلطنة عمان، ولاحظنا التوجه العالمي باتجاه التعليم الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي".

كما أشار الى أن "قرار وزارة التربية وبتشجيع من وزير التربية والمعنيين بالذهاب الى فتح تخصصات جديدة في التعليم المهني انعكس بشكل جيد على الإقبال الكبير نحو هذه التخصصات مثل الأمن السيبراني وأجهزة الصناعات الطبية والطاقة المتجددة والشمسية وهذه أقسام جديدة، ونلاحظ أن هناك توجهاً كبيراً في العراق نحو هذه الأقسام ".

وأضاف أن "وزارة التربية مهتمة بالتعليم المهني والتخصصات الجديدة لتعليم الطلبة لكي يعمل الطالب بعد تخرجه الى فتح المشاريع "، مبيناً أن" سوق العمل بحاجة الى تلك الطاقات، والسوق كفيل بتوفير العيش الكريم للشباب".

وتابع أن "أغلب أقسام التعليم المهني موجود في جميع المحافظات والاعداديات، ولدينا أقسام بهذه التخصصات الجديدة، ونعمل عليها، وهناك إقبال كبير من قبل الطلبة والأهالي، وذهبنا باتجاه تغير المناهج لمواكبة التغيرات، ونأمل من خلال الدعم الحكومي للتعليم المهني بتحقيق قفزة نوعية بهذا الاتجاه لتلبية سوق العمل سواء أكان بالتخصصات التقليدية أو المستحدثة".