 مفوضية الانتخابات: لجنة فنية لمتابعة استخدام المرشحين للذكاء الصناعي سلباً

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن استخدام المرشحين لمسألة الذكاء الصناعي كجانب سلبي مؤثر في الآخرين تعد مخالفة تصل لمستوى الجريمة الانتخابية، حيث ذكر المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان للوكالة الرسمية، إن "كل الجوانب، سواء الإشارات أو التصرفات التي تصدر من المرشحين للانتخابات أو من أي جهة معينة، تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية تعد مخالفة قانونية"، مشيراً إلى أن "مسألة الذكاء الصناعي واستخدامه كجانب سلبي مؤثر في الآخرين يعد إحدى المخالفات التي تصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية والتي تحدد بموجبها هذه الجريمة والجزاء المترتب عليها".

كما أضاف أن "الأخبار التي ترد على الجريمة الانتخابية، ومنها مسألة الذكاء الصناعي تدخل فيها الأمور الفنية، إذ تتم الاستعانة بالخبراء الفنيين لبيان فيما إذا كان هذا ذكاء صناعياً أو أنه حقيقي".