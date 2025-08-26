الأخبار

عمليات بغداد تعلن القبض على 85 من العمالة الأجنبية لمخالفتها شروط الإقامة


 

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 85 من العمالة الأجنبية لمخالفتها شروط الإقامة، حيث ذكر إعلام عمليات بغداد،في بيان، أن "قيادة عمليات بغداد، نفذت ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (الكمالية، الفضيلية) شرقي العاصمة".

وأضاف أن "العملية الأمنية نتج عنها إلقاء القبض على (103) متهمين، أحدهم بالإرهاب وسبعة آخرون وفق مواد قانونية مختلفة إضافة إلى (95) مخالفاً من بينهم (85) أجنبياً وعرباً مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".

كما أوضح أن "ذلك يأتي من خلال القطعات الأمنية في قيادتي (شرطة الرصافة والفرقة الأولى شرطة اتحادية) والأجهزة الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات لربط التحويل المالي بالمنافذ
وزير العدل يؤكد أهمية تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية وتوفير مستلزمات الدفاع المدني
 مفوضية الانتخابات: لجنة فنية لمتابعة استخدام المرشحين للذكاء الصناعي سلباً
عمليات بغداد تعلن القبض على 85 من العمالة الأجنبية لمخالفتها شروط الإقامة
وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل الأمني وعدم السماح بالتعدي على أي منتسب
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الكيان المحتل.. تقديرات خاطئة وأخطاء استراتيجية قاتلة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن العدو بعد المواجهة مع إيران.. واقع يقلب الحسابات
الشيخ جلال الدين الصغير : هل الكيان المحتل قادر على بدء حرب جديدة مع إيران؟ مؤشرات ضعف لا يمكن تجاهلها
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية
الأمانة العامة تعطل الدوام الرسمي في الرابع من أيلول المقبل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك