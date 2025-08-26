عمليات بغداد تعلن القبض على 85 من العمالة الأجنبية لمخالفتها شروط الإقامة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 85 من العمالة الأجنبية لمخالفتها شروط الإقامة، حيث ذكر إعلام عمليات بغداد،في بيان، أن "قيادة عمليات بغداد، نفذت ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (الكمالية، الفضيلية) شرقي العاصمة".

وأضاف أن "العملية الأمنية نتج عنها إلقاء القبض على (103) متهمين، أحدهم بالإرهاب وسبعة آخرون وفق مواد قانونية مختلفة إضافة إلى (95) مخالفاً من بينهم (85) أجنبياً وعرباً مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة".

كما أوضح أن "ذلك يأتي من خلال القطعات الأمنية في قيادتي (شرطة الرصافة والفرقة الأولى شرطة اتحادية) والأجهزة الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".