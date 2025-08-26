حالة الطقس: تصاعد للغبار ودهوك تسجل درجة حرارة دون الأربعين

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل محافظة دهوك درجة حرارة دون الأربعين مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم، تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية وأربيل 41 ، ودهوك 39، والأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وكربلاء المقدسة 42، وبغداد وديالى وبابل 43، واسط والنجف الأشرف والديوانية 44، والمثنى وذي قار وميسان 46، والبصرة 47".

كما أضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

فيما لفت إلى أن "الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض السحب في أماكن متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم تنشط نهاراً إلى (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

كذلك بيّن، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار في أماكن متعددة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".