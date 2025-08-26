وزير التعليم يؤكد المضي لترسيخ بيئة أكاديمية تحتضن الكفاءات العلمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، المضي لترسيخ بيئة أكاديمية تحتضن الكفاءات العلمية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التعليم العالي استقبل نخبة من أوائل خريجي كليات المجموعة الطبية وكليات التمريض"، مشدّداً على أن "المتفوقين يمثلون طاقة استراتيجية تستحق الرعاية والتمكين".

كما لفت العبودي، بحسب البيان، الى أن "الوزارة تمضي بخطى واثقة لترسيخ بيئة أكاديمية متقدمة تحفّز الإبداع وتحتضن الكفاءات العلمية"، موضحاً أن "استثمار الطاقات المتميزة داخل الجامعات يعزز جودة الأداء الأكاديمي ويرتقي بمستوى الخدمات التخصصية بما يواكب الحاجات الوطنية ويستجيب لمتطلبات التنمية".

بالمقابل، أعرب الخريجون الأوائل عن "امتنانهم وشكرهم لوزير التعليم على رعايته ودعمه المتواصل"، مثمّنين "مبادرته في التوجه إلى تيسير إجراءات نقلهم إلى ملاك وزارة التعليم العالي بما يعزّز البيئة الجامعية الرصينة ويُرسّخ مرتكزات البحث والمعرفة في المؤسسات الأكاديمية العراقية".