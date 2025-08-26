الأخبار

مجلس القضاء: القبض على مرشح للانتخابات خدع الناخبين بمكاسب مادية مقابل انتخابه


 

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بعد قيامه على خـــداع الناخبين وغشهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية، حيث ذكر مجلس القضاء، في بيان حسب الوكالة االرسمية، أن "المتهم أقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خـــداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 / 11 / 2025".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استناداً لأحكام المادة 41/ أولاً وثانياً وبدلالة المواد 30/ أولاً و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهمة".

وأكد مجلس القضاء الأعلى "بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيهاً للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية".

فيما لفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتاريخ 22 / 7 / 2025، حضره القضاة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة النزاهة وعدد من المدراء العامين بالهيئة وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدوا فيه على ضرورة معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسة بعض الأحزاب والمرشحين باستخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون".

