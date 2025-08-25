الأخبار

وزارة الهجرة تنفي صرف منحة العودة وتهدد بمقاضاة مروجيها


 

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، صرف منحة العودة، فيما هددت بمقاضاة مروجيها، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين عارية عن الصحة"، مبينة ان "عدم توفر السيولة المالية حال دون إطلاقها منذ العام الماضي وحتى الآن".

كما أكدت الوزارة، "حرصها على ضمان حقوق العائدين وتعمل بشكل متواصل على متابعة ملف المنح مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة"، محذرة "من محاولات بعض الجهات أو الأشخاص استغلال هذا الملف المهم لأغراض انتخابية أو سياسية".

وتابعت أن "مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين"، مهددة "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروّج لمعلومات مغلوطة حول المنحة".

فيما شددت على "أن الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة"، لافتة الى "التزامها الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة".

