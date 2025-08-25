ليلة القبض على لاهور.. محاولة انقلاب في كردستان تُفضح في السليمانية وفندق لالة زار

كشفت قناة الثامنة، التابعة لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد (24 آب 2025)، عن إفشال محاولة انقلاب في محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لهما.

ونقلت القناة عن مصادرها أن “مؤامرة كانت تُحاك ضد عدد من المسؤولين في إقليم كردستان، ضمنهم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، من قبل القوات غير القانونية المتواجدة في فندق لالة زار بالسليمانية”.

وأضافت القناة أن “المسلحين في فندق لالة زار كانوا يخططون لانقلاب، وكان ذلك السبب وراء الهجوم عليهم”، مؤكدة أن “المؤامرة لم تقتصر على مدينة السليمانية فقط، بل كان هدفها الإطاحة بالحكومة في إدارات السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين”