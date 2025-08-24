أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (24 آب 2025)، أنه سيتم قطع الإنترنت يومياً لمدة ساعتين اعتباراً من 26 آب بسبب الامتحانات.

وقال المصدر إنه "سيتم قطع الإنترنت يومياً لمدة ساعتين من الساعة الـ6 صباحاً ولغاية الـ8 صباحاً ولمدة 14 يوم؛ بسبب امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي".

وأضاف أن "القطع سيبدأ من يوم "الثلاثاء القادم" موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي ولغاية 2025/9/10".

وجرت العادة بقطع الانترنت خلال أداء الامتحانات الوزارية في العراق وذلك تفادياً لحصول حالات الغش وكذلك منع تسرب الأسئلة قبيل بدء الامتحان.