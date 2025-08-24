المفوضية تستبعد النائب سجاد سالم من المشاركة بالانتخابات

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد (24 آب 2025)، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت استبعاد النائب الحالي في البرلمان العراقي سجاد سالم من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استبعاد عددا من المرشحين من بينهم القيادي في تحالف العزم حيدر الملا ومحافظ كركوك السابق راكان سعيد الجبوري.