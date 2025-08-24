مديرية الضرائب في إقليم كردستان تطلب إغلاق منتجع "جافي لاند" في السليمانية

طالبت المديرية العامة للضرائب والأملاك في إقليم كردستان، قائممقامية السليمانية، بالمباشرة بإغلاق منتجع "جافي لانـد".

وذكرت المديرية بحسب وثيقة اليوم الأحد (24 آب 2025)، أنها تطالب قائممقامية السليمانية، بالمباشرة بإغلاق منتجع "جافي لانـد"، استناداً إلى قرار مجلس وزراء الإقليم.

وجاء في الوثيقة أن "المديرية سبق وأن وجهت عدة إشعارات رسمية إلى صاحب شركة جافي لاند، وفق الكتاب الصادر عن المديرية العامة للضرائب رقم (1394) بتاريخ 15 تموز 2025، بهدف دفع المبالغ الضريبية المترتبة عليه، إلا أنه ولغاية الآن لم يسدد الضرائب المستحقة وفق القانون".