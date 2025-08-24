الأمن الوطني يطيح بـ(4) عصابات متخصصة بتزوير الوثائق الرسمية في ثلاث محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، الإطاحة بـ(4) عصابات متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية في محافظات نينوى وبغداد والمثنى.

وذكر بيان للجهاز "في إطار الجهود المستمرة لحماية سلامة الوثائق الرسمية ومكافحة جرائم التزوير، نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في عدة محافظات، أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية وإلقاء القبض على أربعة متورطين".

ولفت إلى أن "مفارز الأمن الوطني في غرب نينوى تمكنت من تنفيذ عملية استخبارية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم متلبساً بحوزته خمس بطاقات موحدة مزورة، كان يعتزم بيعها بمبلغ ستة آلاف دولار أمريكي".

وأشار إلى أن "في العاصمة بغداد، فقد نجحت مفارز الجهاز في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة شملت بطاقات وطنية موحدة مزورة، وهويات تعريف تابعة لوزارة الداخلية، وبطاقات سكن مزورة، وبطاقات ناخبين، وسنوية عجلة مزورة".

كما أوضخ أن "في محافظة المثنى، فقد تمكن الجهاز من إلقاء القبض على شخص متورط في تزوير الشهادات المدرسية، والذي كان يروج لخدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وبين أن "عمليات الاعتقال اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة مستمرة لتحركات المشتبه بهم، مع استخدام أساليب الاستدراج للإيقاع بالمجرمين متلبسين بالجرم المشهود، مشيراً إلى "الحصول على جميع الموافقات والأوامر القضائية اللازمة قبل تنفيذ العمليات".

وأكد جهاز الأمن الوطني على "مواصلة جهوده في مكافحة جرائم التزوير وحماية سلامة الوثائق الرسمية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن (131) للمساهمة في ملاحقة هذه الجرائم التي تهدد أمن الدولة ومصالح المواطنين".