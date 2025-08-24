وزارة الكهرباء: مركز سيطرة البصرة قفزة بإدارة أحمال الشبكة والتوزيع

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، توفير مركز سيطرة البصرة صيانة وقائية من دون الحاجة للإطفاء الكامل، وفيما بينت أهمية منظومة السكادا بالتحكم ومراقبة الأحمال ومتابعة الشبكة الكهربائية، أشارت إلى أن شبكات الاتصالات بمركز سيطرة البصرة ستغطي المحافظة من الفاو إلى القرنة، حيث ذكر مدير مركز سيطرة البصرة بوزارة الكهرباء، علاء جبار، للوكالة الرسمية، إن "مشروع مركز سيطرة البصرة يعد من المشاريع الرائدة بقطاع التوزيع خاصة بالمنطقة الجنوبية، لأنه يعد الأول من نوعه بهذه المناطق"، لافتاً إلى أن "المركز له أهمية قصوى وملحة ومن خلاله يمكن التحكم ومراقبة الأحمال ومتابعة الشبكة الكهربائية عن طريق منظومة (السكادا)".

وأضاف، أن "هذا المركز يعد قفزه نوعية في عملية السيطرة وإدارة أحمال شبكة التوزيع، وفوائده عديدة، بضمنها: وضع الخطط الفاعلة في مجال حل الاختناقات ووضع الخطط المستقبلية في مجال الصيانة الوقائية، وتقصير مدة الصيانة الشفافية في توزيع الطاقة الكهربائية، لأنه في الحالات الحرجة والطارئة نضطر الى البرمجة والإطفاء الكامل وسوف يوفر شفافية عالية من حيث مراقبة عدد الفيدرات التي تدخل في العمل والأحمال".

كما أوضح، أن "مشروع السيطرة يعد مشروعاً حيوياً ومهماً، ومن الممكن إعادة تجربته في المحافظات الجنوبية لوجود مراكز قليلة في قطاع التوزيع"، مشيراً إلى أن "وزير الكهرباء وجه بضرورة أتمتة الشبكة والتحول الذكي من حيث إدارة الشبكة ومتابعة أمور البرمجة وإدارة الأحوال، وأيضاً افتتاح هذا المركز وتفعيله قبل نهاية فصل الصيف".

بالمقابل، ذكر معاون مدير المشروع، أحمد فيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع مركز سيطرة البصرة أحد المشاريع الوزارية الاستراتيجية الذي يخدم محافظة البصرة، حيث استخدمت في هذا المشروع تقنيات حديثة، وأيضاً وسائل شبكات اتصالات لاسلكية لتغطية جميع مناطق المحافظة من الفاو إلى القرنة".

وبيّن، أن "أهمية المشروع تكمن في تحقيق العدالة بتوزيع الأحمال، لأن الشبكة كانت سابقاً تقليدية والآن ذكية، ويمكن من خلالها معرفة أحمال المغذيات التي تجهز المناطق السكنية، وإعداد التقارير الخاصة بالمحطات والمغذيات وسبب الإطفاءات أو عن طريق مركز السيطرة، وسرعة تحديد الأعطال التي تحدث في المناطق السكنية والاستجابة لها، وحماية المنظومة من الانهيار".