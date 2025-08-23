مفوضية الانتخابات: تحدد شروط قبول المرشحين البدلاء للمستبعدين وتكشف موعد المصادقة النهائي

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، الشروط الواجب توفرها في المرشحين البدلاء للمستبعدين، فيما كشفت موعد المصادقة النهائي على الأسماء، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل للوكالة الرسمية، إن "عدد المرشحين المستبعدين حتى الآن يزيد عن 580 مرشحاً".

وأضاف، أن "ملف الاستبعاد سيُحسم مطلع شهر تشرين الأول المقبل، إذ إن مجلس المفوضين ملزم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع".

كما أشار إلى، أن "المرشحين البدلاء يجب أن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في نظام المرشحين رقم (3) لسنة 2025، حيث يشترط أن يكون عمر المرشح 30 عاماً فما فوق، وأن يكون حاملاً لشهادة البكالوريوس على الأقل، أو الإعدادية ضمن النسب المقررة، مع مراعاة تمثيل المرأة".

وتابع، أنه "من الشروط الأساسية أيضاً أن يكون المرشح غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وألا تكون بحقه أي جنحة أو قضايا فساد مالي أو إداري أو جرائم مخلة بالشرف، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك"، مؤكداً، أن "القانون يمنع ترشيح أفراد القوات الأمنية الحاليين أو القضاة أو أعضاء مجلس المفوضين".