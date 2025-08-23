وزارة التجارة: أمنّا خزيناً استراتيجياً من المواد الغذائية الأساسية لضمان استقرار الأسواق

أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أنها تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة لتفعيل العلاقات الاقتصادية للعراق مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى تأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون في بيان، إن "الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة لتفعيل العلاقات الاقتصادية للعراق مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة والتقلبات في الأسواق العالمية".

وأوضح حنون، أن "الوزارة قامت لأول مرة بتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بما يشمل استقطاب كل الكميات المنتجة والمسوقة من الفلاحين والمزارعين وذلك لدعم القطاع الزراعي الوطني وحماية المنتج المحلي".

كما أشار إلى أن "الوزارة تعتمد على تجربة التعاونيات في الهايبرماركت والتعاونية الإنشائية في الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ومراقبة حركة الاستيراد وضمان وصول المواد للمواطنين بأسعار عادلة إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية من خلال تفضيل المنتج العراقي في منافذ البيع الرسمية.

وأضاف، "نسعى من خلال هذه السياسات إلى بناء اقتصاد محلي متين قادر على مواجهة التقلبات الدولية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام وضمان توفر المواد الأساسية لجميع المواطنين دون انقطاع".

فيما لفت حنون إلى أن "الوزارة وضعت آليات رقابية صارمة لمتابعة المخزون وضمان الجودة ومنع التسريب أو الاحتكار بما يحقق العدالة في توزيع المواد الغذائية ويدعم الشفافية في السوق".

كما اختتم بالقول: "وزارة التجارة ملتزمة بالعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التجارة المستدامة ودعم المنتج المحلي وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين وضمان وصول المواد والخدمات لهم بطريقة منظمة وعادلة بعيدا عن أي وساطة أو ممارسات غير قانونية".