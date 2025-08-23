حالة الطقس: رياح خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة، مع رياح خفيفة الشدة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، منوهاً بأن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 42، السليمانية 43، أربيل والأنبار 44، نينوى وكركوك 45، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وصلاح الدين والنجف الأشرف 46، بابل وواسط والديوانية والمثنى 47، ميسان وذي قار والبصرة 48".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

فيما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".

كذلك بيّن، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في المنطقة الجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4)كم".