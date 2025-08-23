بيئة النجف الأشرف تطلق حملة توعوية بين الزائرين، من ضمنها ترشيد استهلاك المياه

أعلنت مديرية بيئة محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، عن خطة عمل تتألف من ثلاثة محاور بمناسبة إحياء ذكرى وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيما أشارت إلى مشاركة أكثر من 50 متطوعاً في حملات توعوية لزائري مرقد الإمام علي (عليه السلام)، إذ ذكر مدير بيئة النجف الأشرف، جمال عبد زيد شلاكه، للوكالة الرسمية، إن "فرق المديرية مستمرة في تنفيذ حملات التوعية البيئية والصحية بين الزائرين المتوجهين إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله)، ضمن المحور الجنوبي الذي يمتد من مجسرات ثورة العشرين مروراً بشارعي المدينة وأبي صخير في مركز محافظة النجف الأشرف".

وأضاف أن "الحملة تتضمن توزيع مطبوعات، ولصق بوسترات توعوية تحث على ترشيد استهلاك المياه، والنظافة العامة، والوقاية من الأمراض الانتقالية، ولاسيما الكوليرا، على الزائرين وأصحاب المواكب".

كما لفت إلى أن "المديرية وضعت خطة عمل قسمت من خلالها المحافظة إلى ثلاثة محاور تمثل حركة الزوار، وهي: المحور الشمالي، والجنوبي، والشرقي، وقد تطوع لهذا الغرض أكثر من 50 منتسبًا ومنتسبة، بهدف إنجاح الحملات التي سبقتها قبل أيام حملات مشابهة لها خلال الزيارة الأربعينية".