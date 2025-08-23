 النجف الأشرف: حشود الزائرين تواصل إحياء ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص)

مازالت جموع الزائرين تواصل إحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) بالتوجه نحو مرقد أخيه أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في مدينة النجف الأشرف، والتي تصادف اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر صفر، إذ ذكرت الوكالة الرسمية، إن "جموع الزائرين لا تزال تواصل احياء مناسك الزيارة في مرقد أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف"، لافتا الى أن "العتبة العلوية المقدسة والمواكب والمتطوعين لا يزالون يقدمون الطعام وشتى الخدمات للزائرين".

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت اليوم السبت، عن تأمين أكثر من 5000 مركبة ضمن خطة أعدتها لنقل وتفويج الزائرين في محافظة النجف الأشرف.