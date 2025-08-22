رئيس وزراء الاقليم يعبر عن قلقه إزاء حادثة السليمانية: لم نكن نعلم

عبر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء ما حصل في السليمانية، فيما اكد ان حكومة الاقليم لم تكن على علم بما حصل حتى اللحظات الاخيرة.

وذكر بيان لمكتب بارزاني أنه "نفذت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني الهجوم يوم امس وكان الأمر خلافًا بينه والجبهة الشعبية، ولم تكن رئاسة حكومة إقليم كردستان على علم به حتى اللحظات الأخيرة من الحصار والهجوم".

وتابع: "ورغم جهودنا لمنع الاشتباكات، إلا أن الهجوم أسفر للأسف عن سقوط قتلى وجرحى".

وأكمل، انه "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الحادث، ويجب أن يحل القانون محل القرارات الحزبية والعنف، وأن يتوقف عن تعريض استقرار إقليم كردستان للخطر".