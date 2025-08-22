الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي: الضغط الخارجي لحل الحشد "مؤامرة" للنيل من العراق


أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، (22 آب 2025)، أن الضغوط الخارجية ضد تشريع قانون الحشد الشعبي وصلت إلى مستويات "خطيرة للغاية".

وقال الشيخ الخزعلي خلال محاضرة له في ذكرى وفاة الرسول (ص)، أن: "موضوع قانون الحشد الشعبي تحوّل من شأن محلي إلى موضوع دولي، وأن دولًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتحدث علانية عبر وسائل الإعلام عن الحشد الشعبي وضرورة حله أو دمجه."

وتساءل الشيخ الخزعلي عن "الهدف من النقاش الدائر حاليًا، وهل هو تشريع القانون أم الهدف الأساسي هو حل الحشد ودمجه،" مستغربًا من "التوقيت الذي يتزامن فيه هذا النقاش مع تصريحات لبعض السفراء".

واستنكر تصريح أحد السفراء بأن الحشد تأسس لمواجهة تنظيم داعش الارهابي، وأن التنظيم "انتهى وضعف"، وبالتالي لا داعي لوجود الحشد، واصفًا هذا الكلام بأنه "وقاحة".

وأضاف أن كلام السفير "يفتقر للبراءة" كونه يتجاهل وجود تهديدات أخرى على العراق من أحداث في المنطقة أو سوريا أو "المشروع الصهيوني" الذي يهدف إلى "التقسيم من جديد".

وأكد الخزعلي أن هذه المطالبات تثير قلق دول معينة رغم أن الحشد لا يسبب لهم مشكلة أو تهديدًا، وأن "إصرارهم على حل الحشد أو دمجه" يكشف عن وجود "مؤامرة" للنيل من العراق، وأن هناك مشروعًا لن يتحقق بوجود الحشد الشعبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة تؤكد بعد أحداث السليمانية: إنفاذ القانون بحيادية وصون كرامة المواطنين أولوية
المفوضية: استبعاد 581 مرشحا و10 مكونات من الانتخابات والعدد قابل للزيادة
محكمة السليمانية تفتح تحقيق مع "لاهور جنكي" ومعاونيه بتهمة القتل العمد
السيد القبانجي: إنهاء الحشد يعني قطع اليد العراقية الضاربة
رئيس وزراء الاقليم يعبر عن قلقه إزاء حادثة السليمانية: لم نكن نعلم
الشيخ قيس الخزعلي: الضغط الخارجي لحل الحشد "مؤامرة" للنيل من العراق
شرطة بابل تطيح بمتهم من بغداد بحوزته قطع أثرية ثمينة بكمين استخباري محكم
منظمة بدر: نترقب جلسات البرلمان المقبلة لإقرار القوانين المهمة ونرفض أي تدخل خارجي
باحث: أحداث السليمانية ستؤثر على البرلمان في الإقليم والمشهد السياسي بالعراق
وزير النفط يوجه بإعادة تأهيل جسر مزيرعة في شمال البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك