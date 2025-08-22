نقل النجف: أكثر من 5 آلاف مركبة لتفويج زوار ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

واصلت دائرة النقل في محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص)، انسجامًا مع حجم الزخم البشري الكبير الذي تشهده المدينة سنويًا في هذه المناسبة.

وقال ضياء الجنابي، مدير نقل النجف الأشرف، في تصريح صحفي، إن "الخطة جاءت استنادًا إلى توجيهات المدير العام للشركة العامة لإدارة النقل الخاص الدكتور أحمد الموسوي، حيث تم إعداد خطة تكاملية شاملة تتناسب مع طبيعة المناسبة وأعداد الزائرين".

وأوضح الجنابي أن "الخطة تضمنت استنفار كافة الملاكات العاملة والعجلات التابعة للمديرية، مع توفير أكثر من (5000) مركبة بمختلف أنواعها وسعاتها موزعة في عموم مرائب المحافظة لتأمين انسيابية النقل والتفويج، وقد باشرت فعليًا منذ وقت مبكر بتنفيذ مهامها".

وبيّن أن "خطة هذا العام ركزت على تغطية مناطق تجمع الزائرين الرئيسية وتوفير وسائل النقل المناسبة لتسهيل وصولهم إلى المرقد الطاهر، إلى جانب مراقبة التسعيرة الرسمية لضمان عدم استغلال الزائرين"، مشددًا على أن "المديرية ملتزمة بتقديم أقصى درجات الخدمة والراحة للزوار منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم".

وأشار إلى أن "خطة النقل قُسّمت على ثلاثة محاور رئيسية هي: المراب الجنوبي، المراب الشمالي، ومحور الكوفة، لضمان انسيابية التفويج"، مضيفًا أن "هناك تنسيقًا عالي المستوى مع الدوائر الخدمية والأمنية الساندة لتنظيم حركة العجلات وتأمين مداخل ومخارج المدينة".

وختم الجنابي بالقول إن "العمل في المرائب مستمر على مدار الساعة وبما يتلاءم مع احتياجات التفويج وتدفق الزائرين".

وتُعد النجف الأشرف من أبرز المدن التي تستقطب ملايين الزائرين في المناسبات الدينية الكبرى، وعلى رأسها ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)، إذ تستنفر جميع مؤسسات الدولة والعتبات المقدسة جهودها لتأمين الخدمات والنقل والإيواء، وسط خطط أمنية مشددة لمواجهة تحديات الازدحام وضمان سلامة الزوار.