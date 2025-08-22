شقيق لاهور "آراس شيخ جنكي": اعتقال أخي سيحوّل السليمانية إلى خراب

أكد آراس شيخ جنكي، شقيق لاهور شيخ جنكي، اليوم الخميس (21 آب 2025)، أن اعتقال شقيقه سيقود السليمانية إلى أوضاع خطيرة ويحوّلها إلى "خراب"، على حد تعبيره.

وقال آراس شيخ جنكي في بيان "لطالما عارضت الفوضى واستخدام القوة المسلحة لحل المشاكل، لكن عندما علمت الليلة بنشر قوات الاتحاد الوطني الكردستاني الجديدة في السليمانية، اعتبرت ذلك خطوة سيئة ستدخل المدينة ومحيطها في وضع حرج".

وأضاف، "أدعو قادة الاتحاد الوطني الكردستاني الجدد إلى سحب هذه القوات وإعادتها إلى مواقعها، لأن مسؤولية أي طارئ قد يحدث ستقع عليهم".

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد إنه "لا علم لديه بصدور أمر إلقاء قبض بحق لاهور شيخ جنكي".

وفي ذات السياق أفاد مصدر امني في السليمانية مساء ،امس الخميس (21 آب 2025)، بإغلاق جميع منافذ المحافظة، وسط تداول أنباء عن صدور مذكرة قبض بحق رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي.

وقال إن "جميع المعابر والمنافذ والسيطرات في السليمانية أُغلقت، مع انتشار أمني كثيف، وأنباء عن صدور مذكرة قبض بحق لاهور شيخ جنكي وعدد من القيادات الأخرى".

وأضاف أن "قوات أمنية تتحرك حالياً للقبض على مسؤولين كبار سابقين في الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت إلى أن "منزل لاهور شيخ جنكي في منطقة شكركة بمحافظة السليمانية محاصر، مع ورود أنباء عن وجود نية لاعتقاله".