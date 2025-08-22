قادة الإطار التنسيقي يتواصلون مع بافل طالباني للحفاظ على الأمن في السليمانية

ذكرت وسائل إعلام كردية، اليوم الخميس (21 آب 2025)، أن قادة في الإطار التنسيقي أجروا اتصالات مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، مطالبين إياه بالمساهمة في الحفاظ على الوضع الأمني المستقر في مدينة السليمانية.

وفي وقت سابق أفاد مصدر صحفي في السليمانية، مساء اليوم الخميس (21 آب 2025)، بإغلاق جميع منافذ المحافظة، وسط تداول أنباء عن صدور مذكرة قبض بحق لاهور شيخ جنكي.

وقال إن "جميع المعابر والمنافذ والسيطرات في السليمانية أُغلقت، مع انتشار أمني كثيف، وأنباء عن صدور مذكرة قبض بحق لاهور شيخ جنكي وعدد من القيادات الأخرى".

وأضاف أن "قوات أمنية تتحرك حالياً للقبض على مسؤولين كبار سابقين في الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت إلى أن "منزل لاهور شيخ جنكي في منطقة شكركة بمحافظة السليمانية محاصر، مع ورود أنباء عن وجود نية لاعتقاله".