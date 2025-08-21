إنزال جوي بطائرة هليكوبتر على منزل لاهور شيخ جنكي في السليمانية لمحاولة اعتقاله

أفاد مصدر صحفي مساء اليوم الخميس (21 آب 2025)، بتنفيذ إنزالٍ جوي بمروحية على منزل لاهور شيخ جنكي في منطقة شكركة بمحافظة السليمانية، وسط انتشارٍ أمني كثيف ومحاصرة المنزل، في وقت تتداول فيه أنباء عن صدور مذكرة قبض بحقه.

وبحسب المصدر، أُغلقت جميع المنافذ والمعابر والسيطرات في السليمانية، فيما تحدثت مصادر محلية عن تحرّك قوات أمنية للقبض على شخصياتٍ ومسؤولين سابقين في الاتحاد الوطني الكردستاني.

ولم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات رسمية بشأن طبيعة المذكرة أو التهم الموجّهة، كما لم يُعرف ما إذا كان قد جرى توقيف لاهور شيخ جنكي فعليًا.