رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة تقليل الضائعات وأداء قطاع الجباية في الكهرباء

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة تقليل الضائعات وأداء قطاع الجباية في الكهرباء، حيث ذكرالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الجهود في قطاع الكهرباء لتقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل الجباية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى "أهمية بلورة رؤية واضحة وفعالة لتعظيم إيرادات الجباية، واتباع الآليات العملية في هذا المجال، إضافة إلى مراجعة جداول الضائعات ومساراتها خلال عامي؛ (2023 و 2024)، والنصف الأول من عام 2025، لتحديد نقاط الخلل، ودراسة إمكانيات وقدرات الشركات المتقدمة لتنفيذ عملية الجباية".

فيما ذكر المكتب الاعلامي، ان "الاجتماع أقرّ التوجه نحو شراء عدادات ذكية وبمواصفات عالية من الإنتاج المحلّي لوزارة الصناعة، لتحديد سقف الأحمال، ووضع مقاييس على كل المغذيات الرئيسة، إضافة إلى نصب العدادات الذكية الخاصة على مستهلكات الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، ودعم الدفع الإلكتروني في الجباية".

كذلك بيّن، انه "جرى أقرار استمرار عقود شركات الجباية وتعزيزها، إضافة إلى التعاون مع شركات رصينة ذات قدرة مالية في هذا الجانب، والتأكيد على أن تكون الجباية من أولويات عمل وزارة الكهرباء، ومحاسبة ومتابعة النسب المنخفضة من جمع موارد الجباية في المحافظات، بما يتناسب مع استهلاك الطاقة".