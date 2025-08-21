حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث ذكر بيان للهيئة، تلقته، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

كما أوضح البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في دهوك 40، السليمانية 41، نينوى وكركوك 42، أربيل وصلاح الدين والأنبار 43، بغداد وبابل وديالى وواسط 44، كربلاء المقدسة والديوانية والمثنى 45، النجف الأشرف وميسان وذي قار 46، والبصرة 47".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

فيما لفت إلى أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة, ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

كذلك أشار إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".