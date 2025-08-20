السوداني يؤكد دعم الحكومة للملاكات التربوية خلال استقباله نقيب المعلمين

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (20 آب 2025)، دعم الحكومة للملاكات التعليمية والتربوية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان السوداني "استقبل نقيب المعلمين العراقيين، عدي حاتم العيساوي، وأشاد بدور الملاكات التربوية والتعليمية".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان "دعمه الكامل لشريحة المعلمين بوصفهم الركن الأساسي في تطوير الواقع التربوي والتعليمي، فضلاً عن دورهم المهم في بناء المجتمع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "اهتمام الحكومة بالملاكات التعليمية وإنصافها تثميناً لجهود المعلمين،" مبيناً، أن "مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات بهذا الشأن وهي المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي بين المعلمين وموظفي وزارة التربية في بغداد والمحافظات، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلمين والمدرسين رقم 8 لسنة 2018".