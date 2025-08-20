مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين للتعيين

أعلن مجلس الخدمة، اليوم الأربعاء، أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين للتعيين، فيما دعاهم مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين.

وقال المجلس في بيان إن "مجلس الخدمة أعلن أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين بعد تدقيقها، ومن مبدأ الشفافية والنزاهة".

ودعا المجلس، جميع المتقدمين الى "مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه.. علما ان باقي القوائم ستعلن تباعا".

وتابع أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي بإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعمل التقاطع الوظيفي".