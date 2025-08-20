الأخبار

مصدر أمني ينفي اندلاع نزاع عشائري في الرميثة ويكشف تفاصيل الحادثة


نفى مصدر أمني في محافظة المثنى، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، الأنباء التي تحدثت عن اندلاع نزاع عشائري في قضاء الرميثة، مؤكداً أن الحادثة عبارة عن مشاجرة فردية.

وقال المصدر ، إن "مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشخاص على خلفية خلافات سابقة قرب أحد الأزقة غرب قضاء الرميثة، وتطورت إلى إطلاق نار متبادل، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح متوسطة نُقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف، أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً في محيط الحادثة، واعتقلت سبعة من المتورطين بالمشاجرة وتم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق"، نافياً أن "يكون ما حصل نزاعاً عشائرياً، بل خلافاً شخصياً تطور إلى إطلاق نار قبل أن تتم السيطرة على الموقف بشكل كامل".

