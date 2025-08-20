الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلات العمرة إلى الديار المقدسة

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، عن استئناف رحلات العمرة إلى الديار المقدسة، بتوجيه مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي.

وذكرت الشركة في بيان أن "الرحلات ستنطلق بواقع 3 إلى 5 رحلات يومياً من مطارات بغداد، النجف الأشرف، والبصرة، إضافة إلى بقية المطارات العراقية، وفقاً للجدول التشغيلي المعتمد".

وأوضحت أن "الرحلات ستُسير باستخدام أسطولها المتنوع الذي يضم الطائرات واسعة البدن من طراز B777 وB787 وA330، إلى جانب طائرات B737، بما يواكب تزايد أعداد ضيوف الرحمن".

وأكدت الخطوط الجوية العراقية بحسب البيان، أن "خطتها التشغيلية ستشهد زيادة تدريجية في عدد الرحلات مع ضمان أعلى مستويات الخدمة والراحة للمسافرين، بالتنسيق مع المؤسسات العراقية المعنية والسلطات السعودية، لتأمين انسيابية التشغيل وتسهيل إجراءات استقبال المعتمرين".