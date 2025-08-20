الأخبار

وزارة العدل: استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل إلى بنايات حديثة ببغداد والمحافظات


 

 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل عقاري إلى بنايات حديثة في بغداد والمحافظات، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حققت دائرة التسجيل العقاري إنجازاً نوعياً تمثل في استحداث (17) مديرية تسجيل عقاري جديدة في عموم محافظات العراق، فضلاً عن نقل (27) مديرية أخرى إلى بنايات حديثة ومتكاملة خلال العامين الماضيين".

وأضاف، أن "هذا التطور يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتقريب الخدمات العقارية من المواطنين، وتخفيف الزخم عن المديريات القديمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز من دور التسجيل العقاري كمرتكز أساسي في حماية الملكية العقارية".

كما أكدت الوزارة وفقا للبيان أن "البنايات الجديدة تم تجهيزها ببنية تحتية متطورة تشمل أنظمة أرشفة حديثة، وقاعات مهيأة لاستقبال المراجعين، ومكاتب إدارية متكاملة، إضافة إلى اعتماد أساليب تنظيمية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات معاملات البيع والشراء والتسجيل العقاري".

واشارت الى ان "هذا الإنجازيعكس التزام وزارة العدل برؤيتها الإصلاحية لتطوير العمل المؤسسي، والانتقال بخدمات التسجيل العقاري إلى مستوى يواكب متطلبات التحديث الإداري والرقمنة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتقديم خدمة تليق به".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل: استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل إلى بنايات حديثة ببغداد والمحافظات
وزارة النفط: أنجاز واستصلاح ثلاث آبار في حقلي غرب القرنة والزبير بالبصرة
وزارة التربية تسمح للطلبة المتلكئين في الخامس والسادس الإعدادي بالانتقال إلى الدراسة المهنية
مديرية بيئة النجف: تشكيل فريق عمل للوقوف على حيثيات انخفاض مناسيب المياه في بحر النجف
المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر
وزارة الهجرة: تنسيق مع منظمات دولية لتأهيل العائدين من مخيم الهول
رئيس هيئة النزاهة: نشدد على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب
وزارة الإعمار: تنفيذ مشاريع لتأهيل وصيانة 2000 كم من الطرق الرابطة بين المحافظات
العتبة العلوية المقدسة تعلن خطتها الخاصة لإحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم (ص)
وزارة التعليم العالي: قرارات المحكمة الاتحادية لا تسري بأثر رجعي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك