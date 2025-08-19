وزارة الصحة تعلن إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة صرف الأدوية ذات المواد المخدرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة صرف الأدوية ذات المواد المخدرة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أنه "استناداً إلى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لمكافحة المخدرات في العراق، عقدت وزارة الصحة يوم الاثنين اجتماعاً في مقرها برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية عدنان ياسين، وبمشاركة ممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى وزارة المالية/الهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة، وذلك لمراجعة إجراءات صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية وتطويرها بما يضمن تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط الصحية".

وأضافت أنه "خلال الاجتماع تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة، من بينها إنشاء منصة إلكترونية خاصة لمتابعة صرف هذه الأدوية، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الإجراءات الوقائية والصحية للحد من إساءة استخدامها".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرادعة والرقابية للحد من انتشار المخدرات".