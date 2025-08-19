الأخبار

وزارتا التخطيط والبيئة توقعان وثيقة تعاون علمي لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات


أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التخطيط وقعت وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي والعلمي في مجالات إدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات"،مبينة أن "وثيقة وزارة التخطيط وقّعت من قبل وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، وعن وزارة البيئة وقع الوكيل الفني ورئيس المبادرة الوطنية، جاسم الفلاحي".

من جانبه أكد وكيل وزارة التخطيط أن "هذا التعاون يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في إدارة الطاقة، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، ودعم أدوات المبادرة الوطنية ضمن أطر اعتماد معترف بها دولياً، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة والاستدامة البيئية".

بصدده أوضح الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن "هذه الوثيقة تمثل ركيزة أساسية للمبادرة الوطنية الطوعية، التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الجودة والكفاءة في إدارة الطاقة، وزيادة الوعي بأهمية الطاقات المتجددة".

كما أضاف أن "التعاون الجديد سيسهم في تنظيم المبادرات المجتمعية والتدريبية، ونشر البحوث العلمية في مجلات معتمدة، وتعزيز الشراكات مع المراكز والمؤسسات البحثية محلياً وإقليمياً ودولياً".

فيما لفت الى أنه "حضر مراسيم التوقيع كل من، علي المبرقع، مستشار وزير العمل، منتصر الحسناوي، مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة ورئيس فريق التوعية، إسراء قحطان، رئيسة كلية علوم الجو في الجامعة المستنصرية، أحمد العبادي، الناطق الرسمي لوزير الكهرباء والمبادرة الوطنية، شيماء مظهر صادق، مقررة المبادرة الوطنية، إضافة الى رئيس فريق الخبراء، في وزارة التخطيط احمد محمد حسن وممثلين عن الوزارتين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
