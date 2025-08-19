وزارتا التخطيط والبيئة توقعان وثيقة تعاون علمي لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التخطيط وقعت وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي والعلمي في مجالات إدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات"،مبينة أن "وثيقة وزارة التخطيط وقّعت من قبل وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، وعن وزارة البيئة وقع الوكيل الفني ورئيس المبادرة الوطنية، جاسم الفلاحي".

من جانبه أكد وكيل وزارة التخطيط أن "هذا التعاون يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في إدارة الطاقة، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، ودعم أدوات المبادرة الوطنية ضمن أطر اعتماد معترف بها دولياً، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة والاستدامة البيئية".

بصدده أوضح الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن "هذه الوثيقة تمثل ركيزة أساسية للمبادرة الوطنية الطوعية، التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الجودة والكفاءة في إدارة الطاقة، وزيادة الوعي بأهمية الطاقات المتجددة".

كما أضاف أن "التعاون الجديد سيسهم في تنظيم المبادرات المجتمعية والتدريبية، ونشر البحوث العلمية في مجلات معتمدة، وتعزيز الشراكات مع المراكز والمؤسسات البحثية محلياً وإقليمياً ودولياً".

فيما لفت الى أنه "حضر مراسيم التوقيع كل من، علي المبرقع، مستشار وزير العمل، منتصر الحسناوي، مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة ورئيس فريق التوعية، إسراء قحطان، رئيسة كلية علوم الجو في الجامعة المستنصرية، أحمد العبادي، الناطق الرسمي لوزير الكهرباء والمبادرة الوطنية، شيماء مظهر صادق، مقررة المبادرة الوطنية، إضافة الى رئيس فريق الخبراء، في وزارة التخطيط احمد محمد حسن وممثلين عن الوزارتين".