الأخبار

رئيس مجلس النواب يوجه بإدراج قانون التربية على جدول أعمال أول جلسة قادمة


 

 

وجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، بإدراج قانون التربية على جدول أعمال أول جلسة قادمة، فيما أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، أن القانون مر بالقراءتين الأولى والثانية بفضل دعم رئاسة مجلس النواب، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النوّاب في بيان، إن "رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ ،استقبل، اليوم، رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، سعاد الوائليّ ونائب رئيس اللجنة، محمود القيسيّ، بحضور مجموعةٍ من الكوادر التربوية والتنسيقيات من بغداد والمحافظات، حيث جرى بحث مستجدات قانون التربية وسُبل المضي في إقراره".

كما أكّد المشهدانيّ خلال اللقاء "حرصه على دعم جهود اللجنة"، مشيدا "بعملها الدؤوب في خدمة القطاع التربويّ".

وشدد على "أنّ قانون التربية لا ينبغي أن يشهد أي تقصير أو تهاون"، موجها "بإدراج القانون على جدول أعمال أول جلسة قادمة".

كدلك، أكد أنه "لا ينبغي لأحد أن يبخس حقكم في هذا الجهد الكبير"، لافتا الى "تقديم الدعم الكامل للجنة وتوفير جميع الإمكانات والموافقات اللازمة".

وأوضح أنّ "مقترح تعديل قانون التربية الذي رفعته اللجنة سيتم استكماله وصولاً إلى مرحلة التصويت بعد تجاوز بعض العقبات الفنية، التي حالت دون طرحه في جلسة سابقة، مؤكدا أنّ التصويت عليه سيكون في الجلسة المقبلة".

بالمقابل، أعربت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي، عن "شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النوّاب"، مشيرة إلى أنّ "الرئيس كان أول الموقعين على إدراج القانون".

وتابعت ان "القانون مر بالقراءتين الأولى والثانية بفضل دعمكم حتى بلغ اليوم مرحلة التصويت"، مضيفة أنه "لا يسعنا إلا التعبير عن امتناننا البالغ لوفائكم بوعدكم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة".

من جهته أكّد النائب الأول لرئيس اللجنة محمود القيسيّ أنّ "قانون التربية يمثل استحقاقاً لجميع المعلمين والتربويين من البصرة إلى نينوى"، معرباً عن تقديره "لموقف رئاسة المجلس والنواب خلال مراحل مناقشة القانون، وبفضل جهود الرئيس المشهدانيّ ومتابعته المستمرة تجاوز القانون المراحل التشريعية بسرعة، وتمّ الأخذ بجميع الملاحظات الواردة من مختلف الجهات".

وأكد "أننا ملتزمون بإكمال التشريعات التي تخدم شريحة المعلمين وتنهض بالعملية التربوية".

