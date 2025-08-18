وزارة العمل تعلن تخريج أكثر من 2000 أسرة من الإعانة إلى عقود التربية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تخريج أكثر من 2000 أسرة من الإعانة إلى عقود التربية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، صادق على تخريج (2167) أسرة مستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى، بعد شمولها أو أحد أفرادها بعقود وزارة التربية".

كما ذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، وفقاً للبيان: إن "هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الحكومة المحلية ودوائر التربية، وتمثل انتقالاً للأسر من الاعتماد على الإعانة إلى الاعتماد على دخل ثابت"، مؤكداً أن "الهيئة ماضية بدعم كل المبادرات التي تعزز الاستقرار المعيشي وتمكّن الأسر اقتصادياً".

كذلك، بيّن الموسوي أن "الهيئة ستواصل التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتأمين المزيد من الفرص، بما يعزز دور برامج الحماية الاجتماعية في مكافحة الفقر بصورة مستدامة".