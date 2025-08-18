الأخبار

وزارة العمل تعلن تخريج أكثر من 2000 أسرة من الإعانة إلى عقود التربية


 

 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تخريج أكثر من 2000 أسرة من الإعانة إلى عقود التربية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، صادق على تخريج (2167) أسرة مستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى، بعد شمولها أو أحد أفرادها بعقود وزارة التربية".

كما ذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، وفقاً للبيان: إن "هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الحكومة المحلية ودوائر التربية، وتمثل انتقالاً للأسر من الاعتماد على الإعانة إلى الاعتماد على دخل ثابت"، مؤكداً أن "الهيئة ماضية بدعم كل المبادرات التي تعزز الاستقرار المعيشي وتمكّن الأسر اقتصادياً".

كذلك، بيّن الموسوي أن "الهيئة ستواصل التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتأمين المزيد من الفرص، بما يعزز دور برامج الحماية الاجتماعية في مكافحة الفقر بصورة مستدامة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
