الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات لمدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
وكالة انباء براثا
94
2025-08-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة جنايات الكرخ: السجن 6 سنوات لمدان روج لأفكار حزب البعث المحظور
مكافحة المخدرات: القبض على تاجرَين للمواد المخدرة في السليمانية
الجهد الخدمي: خطة العام الحالي تضمنت 210 مشاريع في مختلف المحافظات
وزارة التربية: 47 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبار القبول بمدارس المتفوقين والمتميزين
عمليات بغداد تغلق بناية سكنية وعددا من المشاريع التجارية والمخازن المخالفة لشروط السلامة
رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي شريك ستراتيجي مهم للعراق
وزارة المالية: شمول خريجي الدراسة الإعدادية الإسلامية في الوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي
وزارة الموارد المائية: وضع خطة من ثلاثة محاور لضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع سكن موظفي شبكة الإعلام العراقي الاستثماري
مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا لغرض حماية المنتج المحلي
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وزارة الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب!
789
المجلس الأعلى للمرأة: القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة لإنصاف قضية الطبيبة بان زياد
592
الزيارة الأربعينية: وزارة النقل تسّير مئات الباصات والقطارات على مدار الساعة لإكمال عملية التفويج العكسي
458
اتصالات الحشد تعلن الحصيلة النهائية لخدماتها المجانية خلال الزيارة الأربعينية
407
هيئة الإعلام والاتصالات تعلن المؤشرات الإحصائية لتغطية زيارة الأربعين
394
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك